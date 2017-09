Killing kindlast edasipääsust: elu ja surma asi ei olnud

«Üks korralik eelsõit. Poisid sõitsid väga korrektselt, ilusti, ühtlaselt, läbi distantsi paat jooksis ja esmane eesmärk ehk koht poolfinaalis on käes. Kui boonuseks on veel ka päeva kolmas aeg, võib tulemusega rahul olla,» võttis Killing Kaur Kuslapi, Allar Raja, Tõnu Endreksoni ja Kaspar Taimsoo ponnistuse kokku. Meie mehed said kirja aja 5.48,72, mis andis oma sõidus Leedu ja Hollandi järel alles kolmanda koha, aga samas olid ülejäänud kaks eelsõitu sootuks aeglasemad – võiduajad Suurbritannial 5.49,47 ja Poolal 5.52,89.

«Mulle meeldis kõige rohkem see, et poisid said rahulikult paadi libisema, nagu me enne sõitu rääkisime. Ilus ühtlane sõit ja kõik enamvähem klappis. Vahepeal me Hollandiga seal teise koha pärast puselesime, aga mehed ise ütlesid, et need viimased kümme tõmmet tundus, et see ei ole just elu ja surma küsimus. Ega siin selle palavuse käes ei ole vaja järske liigutusi teha, kui tuli takus ei ole. Meil täna seda ei olnud. Tuli kindlalt koht ära, tulemusega võib rahule jääda. Muidugi lõpp võinuks natukene parem olla ja nüansse on, mida saab järgmistes sõitudes paremini teha,» lisas Killing.

Kui sõit läbi sai, viskasid pingutusest väsinud jalad sõudekanalisse likku nii Taimsoo kui ka Endrekson, seda vaatamata kohalike hoiatustele, et need võivad kohalikule faunale tunduda väga ahvatlevana. Killing naerab, et tegelikult vast ohtu ei ole: «Esindajate koosolekutel öeldi, et siin alligaatoreid on, aga need on väikesed ja pelgavad rohkem inimest kui vastupidi.»

Poolfinaalid on USAs kavas neljapäeval.