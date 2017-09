Lõbus video: ehe näide, et spordis ei tohi kunagi alla anda

Käis Bearsi ja Pittsburgh Steelersi mängu esimene poolaeg. Steelers oli 7:14 kaotusseisus ning üritas viis sekundit enne vaheajavile kõlamist seisu läbi värava löömise veidi parendada. Brownsi kaitsjad suutsid aga löögi blokeerida ning see kukkus Cooperile sülle.

Pall jäi mängu, mis tähendab, et Cooper pistis vastaste väravaala suunas liduma – saadaval olid seitse lisapunkti ehk ta oleks oma meeskonna saatnud vaheajale sootuks turvalisemas eduseisus. Cooper oli oma edus suisa nii kindel, et paar meetrit enne päästvat väravajoont lasi ta jala sirgu teadmises, et ta on turvaliselt kohal ning kui ka keegi ta maha niidab, ületab ta palliga ikka joone. Aga Steelersi mängija Vance McDonald ei läinud noolima lihtsalt vastast, vaid sirutas käe pikalt ette ja lõi palli Cooperi käest välja. Rünnak jäi katki.

Jätkuolukorras lükkas küll Steelersi mängija palli üle otsajoone, millega kaasnes meeskonnale karistus ning Browns sai lüüa oma väravalöögi, aga vähemalt pääsesid nad olukorras kolme negatiivse silmaga, mitte seitsmega, mis oleks kaasnenud, kui Cooper lihtsalt jalga sirgeks poleks lasknud.