Söödule näpud vahele saanud Hunt maitses lõpuks võidurõõmu

Hooaja algul kasina ründemänguga hädas olnud Colts sai sama kehvi esitusi näidanud Brownsi vastu oma veduri lõpuks vedama – avaveerand võideti 7:0, poolajale mindi juba 28:14 eduseisus. Külalismeeskond tegi küll viimasel veerandil vinge tagasitulekuürituse, kuid lõpuks sellest ei piisanud – Colts võttis 31:28.

Ohtralt mänguaega saanud Margus Hundi arvele jäi mängus üks blokeeritud sööt avaveerandil ning kaks mängujuhi tabamist. Sealjuures pani Hunt viimasel veerandil vastaste söötja nõnda suure surve alla, et too viskas palli otse ühe teise Coltsi kaitsja suunas, kuid too ei suutnud seda vaheltlõike vääriliselt kinni püüda.

Järgmisel pühapäeval kohtub Colts võõrsil Seattle Seahawksiga