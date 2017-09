PSG soovis Cavanilt penaltilöömise õiguse Neymarile osta

Väljaande El Paisi sõnul on Cavani lepingus punkt, mis tooks talle meeskonna parima väravalööja tiitli puhul sisse miljon eurot. Eelmisel nädalal olid PSG president Nasser Al-Khelaifi ja Cavani esindajad kokku saanud, et situatsiooni üle arutada ning PSG pakkumine oli maksta ründajale kohe tema boonus välja.

Cavani aga usub, et kuna tema on meeskonna kolmas kapten ning on penalteid ka varasemalt löönud, peaks see kohustus jääma tema õlgadele.