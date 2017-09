Eesti curlinguvõistkond alistas maailmameistrid ja võitis kõrgetasemelise turniiri

«Kõige rohkem head meelt teeb ikkagi poolfinaali võit valitsevate maailmameistrite üle. Pidime antud võidu nimel mängima oma turniiri parimat curlingut. Kuigi meil ekstra voorus viimase kivi eelist ei olnud, õnnestus mängu kontrollida. Samas pidi olema ka sportlikku õnne, sest vastasel oli mängus viimane sõna,» ütles Lill. «Finaalis õnnestus teha vigade parandus, sest turniiri esimeses mängus pidime alla vanduma just paarile Barbezat-Perret.»

CCT etapi võistlustel on võistkondadel võimalik teenida maailma edetabeli punkte. Eesti curlingumängijate jaoks on tegemist ajaloolise esimese CCT etapi võiduga.

«Seda väärtuslikum on turniiri võit, et kohal olid kaks olümpial osalevat võistkonda. See näitab, et meie curlingupaar Turmann-Lill on kahe viimase võistluse põhjal tõestanud, et kuuluvad selgelt maailma tippu,» ütles Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige Fred Randver.