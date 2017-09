Foto: NFLi hümniprotest jätkus. Hunt toetas aktsiooni, kuid osaliselt

USA president Trump ütles reedel, et kõiki mängijaid, kes USA hümni ajal ei seisa, vaid põlvitavad, on «hoorapojad». Lisaks soovis ta sellised protestid ära keelata, kuid see kõik valas eilseks vaid õli tulle ning kahekordse Super Bowli võitja Osi Umenyiora hinnangul pole sedavõrd suurt protestiaktsiooni liigas varem nähtud.

«USA president ei tohi lihtsalt selliseid asju öelda. Ta sisuliselt kutsus NFLi mängijad välja. Ta kutsus neid hoorapoegadeks. Tal on mõned NFLi klubiomanikest sõbrad ja ilmselt ta lootis nende toetusele, kuid juhtus vastupidine,» ütles Umenyiora.

Hümni ajal põlvitamine algas NFLis eelmisel hooajal toonase San Francisco 49ersi mängujuhi Colin Kaepernicki eestvedamisel. Sellega avaldas ta protesti rassistliku ebaõigluse vastu, mis tema meelest USA õiguskaitseorganite ja õigussüsteemi töös ilmneb.

Eile protestisid samamoodi ka mitmed Indianapolise Coltsi mängijad. Hunt otsustas minna põlvitajate selja taha ja avaldas neile toetust, kuid ise ei põlvitanud.