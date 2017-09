Team Haanja suusataja siirdus USAsse treenima

Ülikooli treeningtiimis on 13 sportlast, kellest kuus on mehed. Suure osa seltskonnast ehk tervelt kaks kolmandikku moodustavad norrakad. Alevi sõnul on treeningtiimis valitsev õhkkond väga hea ning eesmärgiks on võita selle hooaja ülikooli meistrivõistlused.

«Viimane võit pärineb aastast 2015 ja mõneaastane paus on selle kooli jaoks juba piisavalt pikk. Tulenevalt minu vanusest ning erinevatest NCAA reeglitest on mul võimalik kooli eest võistelda kõigest sel hooajal, seepärast ka stipendium ainult käesolevaks õppeaastaks. Seega pole muud võimalust, kui tuleb kogu töö ära teha ja võidud saavutada ühe aastaga,» ütles mõne päeva pärast 24-aastaseks saav Alev.

