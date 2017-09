Kes täidab Tartu vollesatsis Rikbergist maha jäänud tühimiku?

Lüütsepp siiski ei salanud, et hooaja eesmärgid on suured ning nii tema ise kui ka mängijad tahavad loomulikult kõiki võita ning olla kõrges mängus.

«Kuid see on teooria, eks paistab, kuidas praktikas hakkab välja tulema. Eelmisel aastal olen ka kõvasti lubanud, et jaa-jaa, võidame kõike, aga kahjuks pole see õnnestunud,» rääkis peatreener. «See aasta võtaks tasa ja targu ning loodame, et jõuame kuhugi välja.»

Rikbergi suured saapad

Võrreldes eelmise hooajaga on meeskonnas toimunud mitmeid suuri muutusi. Lahkusid võõrmängijad Bradley Gunter, Toms Vanags ja Michael Michelau, samuti meeskonna alustala Rait Rikberg. Just Belgiasse siirdunud Rikbergi asendamine võib osutuda Bigbankile tänavu kõige suuremaks proovikiviks.

«Ma loodan, et tema lahkumine mõjutab meie mängu võimalikult vähe ja ma ei tähtsustaks seda üle, kuid mingitel hetkedel tunneme Rikbergist kindlasti puudust. Üks asi on mänguline pool, kuid teisalt oli ta läbi aastate kandnud meeskonna liidri rolli,» tõdes Lüütsepp.

Nii peab Rikbergist jäänud suurtesse saabastesse astuma 20-aastane Robin Valting. Lüütsepp märkis, et noore libero tehnilises ja füüsilises pooles ta ei kahtle, kuid küsimus on selles, kuidas ta vaimselt vastu peab, eriti keerulisematel hetkedel.

«Aga väga palju ma ei muretse, loodetavasti aitavad Stefan Kaibald ja Brook Sedore vastuvõtupoolt kindlustada ja väga selle pealt kärisema ei hakka,» ütles Oliver Lüütsepp.

Robin Valting tunnistas ka ise, et Rikbergi rolli on üle võtta raske, kuid siiski mitte võimatu. «Olen näinud kõvasti vaeva ning lõpuks tahan saada temast paremakski,» teatas noormees enesekindlalt.

Kui Valting peab kindlustama kaitset, siis rünnakul oodatakse suuri tegusid 24-aastaselt Austraalia diagonaalründajalt Curtis Stocktonilt. Viimased kaks hooaega mängis ta Kanada liigas ning oli seal suurim punktitooja.

«Oleme üritanud koostada mullusega sarnase meeskonna ning seniste treeningute põhjal võib öelda, et Stockton ning ülejäänud välismaalased Sedore ja Joshua Stewart on näidanud end sellest küljest, nagu eeltöö põhjal ootasime,» märkis Oliver Lüütsepp.

Tänavuseks kõige ohtlikumaks konkurendiks peab tartlaste peatreener uut jõudu mere tagant ehk Saaremaa võrkpalliklubi, kuhu on koondunud peaaegu kõik tugevamad saarlased, lisaks kaks slovakki ning Austria koondise sidemängija.

Nõrku vastaseid pole

«Pärnu on esmapilgul pisut nõrgem kui mullu, kuid see võib olla petlik ning pealegi võib nende peatreener Avo Keel kivistki vee välja pigistada. Tallinna Selver on aga võrreldes eelmise hooajaga selgelt tagasi andnud,» arutles Lüütsepp konkurentidest rääkides.

Ka Robin Valtingu sõnul tundub just Saaremaa nimede poolest kõige tugevam, kuid samas tõdes ta, et nõrku vastaseid ei ole ja võitmiseks tuleb igas mängus endast maksimum välja pigistada.

«Aga meil on hea meeskond ja tahame kõige kõrgemate kohtade pärast võidelda. Ma usun, et oleme selleks ka võimelised,» ütles noor libero veendunult.