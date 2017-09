Korvpallilegendid Krikun, Tammiste ja Salumets naasevad üheks õhtuks publiku ette

«Pärast ülikooli lugesin üht psühholoogiaartiklit, seal oli öeldud, et esimene treener on väga tähtis,» rääkis Anatoli Krikun. «Minu esimene treener oli Kullam, siis Russak, vahepeal ka Laos ja jälle Kullam. Siis hakkasime tõusma.»

Seal oli mingi magnet

Mis tegi EPA võimlast Anatoli Krikunile teise kodu? Oli see päevas kaks korda trennis rassimine või mängude ajal pilgeni täis saalid ja võidujuubeldused? «Noorest peast ei saanud sellest asjast aru, aga vanemana, kui endal juba lapsed olid, mõistsin, mis seal oli,» vastas Anatoli Krikun. «Teate, kirik on ikka kirik. Seal oli mingi magnet, mis tõmbas mind ja teisi sinna kõvasti, ka peale trenni.»

Trennivälisest ajast EPA võimlas rääkides meenutas ta esimesena komandant Atsi, mahlaka ütlemisega Viktor Laatsi. «Hea seltskond oli seal,» kiitis Anatoli Krikun. «Rääkisime tõsiseid asju, tegime nalja. Käisime seal ka, vabandust, pläramas nagu noored ikka.»

Teisalt võis ta sinna minna ükskõik mis ajal, alati leidus mõni nurk, kus teda keegi ei seganud ega tema kedagi seganud. «Seal olid ju kogu aeg ka teised korvpallihullud ja nii ma nendega tundide viisi maadlesin,» rääkis Anatoli Krikun. Oli ka väike kangiruum. Seal oli kõik, mida hing ja keha ihkas.»

No ja see põrand! «Minu elus on see maailma parim põrand,» ütles Anatoli Krikun. «Tavaliselt on põrandad betooni peal, seal oli põrand vaiadel. Kui tahtsid hüpata, siis põrand vedrutas, andis sulle hoogu juurde. Alla tulles jälle vetrus, võttis su pehmelt vastu, põlved ja selg ei saanud viga. Hea õhk oli seal, kiriku paksud seinad ei lasknud tänavalt müra sisse. Sellised väiksed nüansid oli seal, mis loevad.»

Mõistagi on kolmapäeval Tartus platsis Tartu Kalevi kapten Priit Tomson (74). «Olen kohal, kirjade järgi ju lausa elasin kirikus ju mitu aastat,» ütles ta, «Aga platsile ma ei lähe, käsi ja õlg on haiged.»

Priit Tomson mängis Tartu Kalevis aastatel 1963–1970 ehk Tartu Kalevist Tallinna Kalevi saamiseni. «Ühel ajal hakati esitama nõudmisi, kui palju pealtvaatajaid peab saali mahtuma,» rääkis Priit Tomson. «Tallinnas oli just nõuetele vastav Kalevi spordihall valmis saanud ja nii kolisid mängud Tartust sinna.»

Trennid EPA võimlas aga jätkusid. «Olid ajad! Ilus! Elu ülikool,» võttis ta EPA võimlas rassitud aastad kokku. «Seal sai kõvasti tööd tehtud, suhted olid normaalsed. Noorena alustasin, kõik oli uus ja huvitav, liidu meistrivõistlusteks valmistumine. Treener Kullam lasi mul kohanduda, ta lasi teha vigu ja lasi neist õppida, ei pannud noort vea pärast varumeeste pingile istuma.»

Vana rasva on kõvasti

Varumeeste pingil ei istu kolmapäeval ka Aleksei Tammiste (71), temagi on platsil. «Taevake, vaba Eesti ajal pole ma selles majas käinudki,» ütles ta. «Peab ikka sellises asjas kaasa lööma, kui kutsutakse. Vana rasva on küll kõvasti, kuid ajad on teised, eks mõned hädad on küljes, aga teeme ära, hing on sees!»