Kristjan Ilvese tituleeritud konkurent kirjutas end Guinnessi rekordite raamatusse

Krass! Jetzt stehe ich in der Guinness World Records Liste! Im steilsten 50-Meter-Sprint der Welt stellte ich den ersten offiziellen @guinnessworldrecords auf. In 27,69 Sekunden sprintete ich die berühmte Heini-Klopfer Skiflugschanze hoch, bei einer durchgängigen Steigung von mindestens 37 Grad. Danke an @continental_tire und @adidas für die Einladung!

A post shared by Johannes Rydzek (@rydzekjo) on Sep 24, 2017 at 2:42am PDT