Ka Saksamaa ja Austria kaaluvad olümpiaboikotti

Prantsusmaa spordiminister Laura Flessel ütles neljapäeval, et kui olukord Korea raketikriisi suhtes järjest teravneb, jätab tema oma sportlased koju. «Kui olukord läheb halvemaks ja me pole oma sportlaste julgeolekus kindlad, siis jätab Prantsusmaa koondis Lõuna-Koreasse sõitmata. Me ei sea oma sportlasi ohtu.»

Tema avaldusega ühines ka Austria olümpiakomiteejuht Karl Stoss. «Kui situatsioon läheb hullemaks ning see ohustab meie sportlasi, siis meie Lõuna-Koreasse ei lähe.» Näiteks 2014. aasta Sotši taliolümpial võitsid Austria sportlased kokku 17 medalit.

Saksamaa olümpiakomitee ei esinenud küll sedavõrd jõulise avaldusega, kuid tundis siiski muret sportlaste ohutuse kohta.