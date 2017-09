Ott Kiivikas avaldas inimese, kelle eeskujul ta tippu jõudis

Kettaheite olümpiavõitja ja EOK sportlaskomisjoni esimees Gerd Kanteri sõnul tunneb ta kohtumistest noortega suurt rõõmu, sest saab innustada noori leidma oma teed ning ammutada ka ise noorest inspiratsiooni. «Ei ole vahet, kas inimene soovib end teostada spordis või mõnel muul alal, igal juhul nõuab see pühendumist, distsipliini ja pingutust. Oluline on, et mistahes eluvaliku juures jääks aega piisavalt liikuda või sportida,» ütles Kanter. «Spordinädal annab suurepärase võimaluse katsetada uusi alasid, nautida sportimist koos sõpradega ning kujundada liikumisest senisest tugevam ja regulaarsem harjumus.»

Kümnete tiitlite ja medalitega pärjatud kulturist ning EOK sportlaskomisjoni liige Ott Kiivikas lisas, et suuri unistusi ei maksa peljata ning nende täitumine algab väikestest sammudest. «Sageli on sportimise juures kõige raskem samm see, mis tehakse üle koduse lävepaku, kuid tegelikkuses on selle astumine kerge. Minu tee tippu algas sellest, et kleepisin seinale filmidest iidoliks saanud Arnold Schwarzeneggeri pildi ja otsustasin, et hakkan treenima. Väike tegu ja suur otsus,» lausus Kiivikas. «Soovin innustada noori avastama ja katsetama erinevaid valdkondi, mis neile huvi pakuvad. Kõigeks selleks annab aga jõudu terve keha ja terve keha vajab piisavalt liikumist.»

Kahekordne olümpiapronks, EOK asepresident ja Euroopa Olümpiakomitee Euroopa Liidu komisjoni esimees Jüri Tamm toonitas, et aktiivsem tegelemine liikumisharrastustega ei ole mitte ainult Eesti, vaid terve Euroopa väljakutse. «On fakt, et Eesti elanikud, nii noored kui ka vanad, ei liigu piisavalt,» nentis Tamm. «Tänavu kolmandat korda tähistatav Spordinädal on saanud oluliseks osaks koolide sügisestest liikumis- ja sporditegevustest. Kuid mitte ainult – see on oluline liikumapanev jõud ja inspiratsiooniallikas kümnetele tuhandetele inimestele.»

Alanud Spordinädalal külastavad patroonid näiteks üritusi Aravetel, Tamsalus, Tallinnas, Haabneemes, Emmastes Sillamäel ja mujal.