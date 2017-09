Video: ajakirjanik küsis Kloppilt veidra küsimuse

Liverpool on käimasoleval hooajal pidanud kokku kümme kohtumist ning endale on lastud lüüa koguni 22 väravat. Seljatagune on suudetud puhtana hoida vaid kahes mängus (Londoni Arsenal 4:0, Crystal Palace 1:0).

«Me peame kaitsma paremini. Mulle ei meeldi seda alati öelda, sest see kõlab nagu ma ütleksin seda, mida kõik teised rääkisid enne hooaja algust – see pole nii. Peame mängima kaitses paremini kogu meeskonnaga,» vihjas Klopp mängueelsel pressikonverentsil asjaolule, et sisselastud väravates pole alati süüdi kaitsjad.

Muuhulgas küsiti sakslasest peatreenerilt, kas ta armastab mõnda Liverpooli mängijat. Klopp vastas, et talle avaldab muljet, et Meistrite liiga pressikonverentsil sääraseid küsimusi esitatakse. Sellest hoolimata nentis sakslane, et tema armastuse on võitnud Tottenham Hotspuri tähtründaja Harry Kane.

Spartaku ja Liverpooli vahelise kohtumise avavile kõlab Venemaal kell 21.45. Tund enne seda selgub mõlema meeskonna algkoosseis.