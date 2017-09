Legendaarne USA korvpallitreener kutsus Trumpi käitumist jälestus- ja naeruväärseks

Spurs coach Gregg Popovich: Time to decide "the decent America we all thought we had and want is more important" than Pres. Trump's conduct. pic.twitter.com/YgEwnSniWf — ABC News Politics (@ABCPolitics) September 25, 2017

Traditsiooniliselt on USA tippliigade meistermeeskonnad käinud Valges majas USA presidendi vastuvõtul, kuid niipea, kui Warriors suve hakul NBA tšempioniks krooniti, hakkasid ringlema kõlakad, et nemad loobuvad visiidist Washingtoni. Möödunud nädala lõpus andsid mitmed klubi tippmängijad eesotsas Stephen Curryga lõpuks ametlikult teada, et nad ei kavatse Trumpi külastada, mille peale vastas president sotsiaalmeedias, et meeskonnale saadetud kutse on tühistatud.

«Mulle tundus kutse tagasi võtmine naeruväärsena, sest nad ei plaaninud niikuinii minna. See on nagu kuuenda klassi koolijüts peab kodus pidu, kuuleb siis, et keegi ei taha tulla ja siis võtab kutse tagasi. Kuigi see käitumine on jälestusväärne, on see samas ka naljakas,» kommenteeris juhtunut Popovich.

Gregg Popovich: 'We still have no clue of what being born white means.' pic.twitter.com/whTL7y4ktu — Sports Illustrated (@SInow) September 25, 2017

NBA ühe lugupeetuima peatreeneri arvates on Trump muutnud USA maailmas naerualuseks. «Nii et meil on valiku koht. Me kas jookseme tema käitumise tõttu kordi ja kordi peaga vastu seina või otsustame, et meie riigi institutsioonid ja inimesed, viisakas Ameerika, mille olemasollu me kõik usume, on olulisemad ning hakkame rohujuuretasandil asjadega tegelema,» sõnas Spursi loots.