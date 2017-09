Lõbus video: publikusse lennanud tippsportlane kehastus keset mängu kelneriks

Käis parajasti mängu teine voor, kui Russell üritas kinni püüda Cardinalsi mängija löögist auti teel olnud palli – selleks pidi mees sukelduma aga fännidesse. Palli Russell kätte ei saanud, aga tühjade kätega ta ka ei jäänud – nimelt ajas ta oma hüppega ümber ühe St Louise fänni snäkitaldriku ja sai ise korralikult kastmega kokku.

Pay Nachos Forward: Cubs shortstop Addison Russell knocks over a Cards fan's nachos, then brings him a new tray. @WGNNews pic.twitter.com/Aa1AKaO5x1

Kuigi mängu korraldajad tõid õnnetuse sattunud fännile peagi uue taldrikutäie head-paremat, ei lubanud Russelli südametunnistuski vastasmeeskonna poolehoidjat niisama jätta. Kui sportlasel järgmine kord väljakule asja oli, tõi ta ka omaltpoolt mehele uue liuatäie nachosid.

@cardinals thanks for the loaded nachos @cubs thanks for the plain nachos. Thank you cubs and cards. Unforgettable. #nachoman pic.twitter.com/OGvnyfRN7t