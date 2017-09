Lennuta Wayne Rooney peadpidi kiviseina!

«Me oleme ajaloos varemgi Angry Birdsis kasutanud reaalseid tegelasi ja kui oleme nüüd (Evertoni klubiga) lähedases koostöös, siis saame koostöö tulemusel tuua mängudesse sisse huvitavaid tegelasi ja profiile,» vahendab Telegraph arvutimängufirma Rovio turundusjuhi Ville Heijari sõnumit. «Potentsiaalselt võib Wayne Rooney olla asja segatud.»

Nimelt on Inglismaa kõrgliigas tänavu esimest hooaega lubatud klubidel kanda lisaks rinnaesisele sponsorkirju ja ühel varrukal ning Evertoni selleks toetajaks on just Angry Birds. Kas ja kuidas vutiklubi ja selle tähed mängu sisse saavad, on juba läbirääkimiste küsimus. Ilmselt peab neile teed tegema mängusarja harilik peategelane ehk punane lind – punane on Evertoni suure rivaali Liverpooli värv ja seda ei taha oma mängus näha ükski klubi toetaja.