Video: maratoni juhtinud keenialannal kadusid finišisirgel jalad alt

Distantsi kolmeminutilise edumaaga juhtinud Kosgei oli lõpusirgel, kui vajus ühel hetkel asfaldile. Naine ukerdas enne abi saabumist mitu minutit enne kui kaasvõistleja, slovakk Marek Hladik temani jõudis.

Mehe pingutustest ei piisanud ning Kosgei jalgu enne meedikute saabumist alla ei saanudki.

Juhtum sai sotsiaalmeedias palju kriitikat. 2012. aastal Bostoni maratoni võitnud Wesley Korir säutsus, et kuigi korraldajatel on keelatud jooksjaid aidata, võiks sellises olukorras loogika sekkuda. Paljude jooksusõprade arvates võiks Rahvusvaheline Kergejõustikuliit korraldajaid karistada.

This beyond acceptable Although it's illegal for race official to help a runner I think there comes a time when logic takes over @iaaforg https://t.co/h6J0NEk7eF