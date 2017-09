Otsepilt: kolmapäevane maiuspala - Eesti käsipalli El Clasico

Avavoorus said kehralased jagu SK Tapast, Serviti alistas kindlalt oma duubelmeeskonna Põlva Coopi. Karikasarjas oli Serviti veelgi kindlamalt üle Viljandi Spordikoolist, samas šokeeris Kehrat aga just nimelt Coop. Kaheksandikfinaali korduskohtumise võitsid noored põlvalased võõral väljakul 5 väravaga ning jäid kokkuvõttes alla vaid kahega.

«Pärast pettumust valmistanud karikamängu Coopiga oleme pidanud mitu koosolekut ja teinud korralikud pallitrennid,» sõnas kehralaste peatreener Kaupo Liiva. «Meil lõppes eelmisel nädalal pikk ettevalmistustsükkel ja eks oli väike risk minna mitme jõutreeningu pealt mängima, aga õnneks hea mängulõpuga saime edasi.»

Liiva on ise mängijana kümneid kordi Serviti vastu mänginud ja tunnistab, et El Clasicoks võib seda vastasseisu nimetada küll. «Juba ajalooliselt on Kehra ja Serviti kohtumistel tähtis maik juures. Mäletan isegi kui veel väikese poisina saalis põnevusega just neid mänge vaatamas käisin. Hiljem mängijana oli alati eriline tunne, et ma pean nüüd valmis olema või ma tahan nüüd panna,» kirjeldas Liiva.

Tiitlikaitsja Serviti peatreener Kalmer Musting tunnistas, et põhifookus on suunatud lähenevatele euromängudele Horvaatia klubiga RK Nexe. «Meil on ees äärmisel tihe periood, sest Balti liigagi algab. Samas on põnev aeg ja kindlasti hooaja esimese poole kõige tähtsam periood. Eraldi meistriliiga mängudeks ei valmistu, aga oma mängupildi tahame heana hoida,» lausus Musting.

«Coopi treenerina olen Kehraga juba kaks korda kohtunud, aga see ei oma suurt tähtsust – tegemist on põhimõttelise vastasseisuga ja need kohtumised on alati pingelised ja põnevad,» arvas Musting. «Hoolimata, mis seisus on hooaeg, meeskonnad või mängijad, kerge pole Servitil Kehras kunagi olnud.»