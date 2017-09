Arsenali tähtmängijat süüdistatakse petmises

Arsenali tabamuste ees hoolitses Prantsusmaa ründaja Alexandre Lacazette – esimene värav sündis karistuslöögijärgsest olukorrast, teine penaltist. Pulise süüdistused olid mõeldud karistuslöögi teeninud Alexis Sanchezi pihta, kes treeneri sõnul antud olukorras simuleeris.

«Sanchez sukeldus ja oleks pidanud saama kollase kaardi. See on petmine,» rääkis Pulis mängu järel Sky Sportsi ajakirjanikule ning lisas, et karistusalas tema hoolealuse vastu tehtud viga oleks pidanud olema kindel penalti. Mängu peakohtunik Robert Madley jättis vilistamata.