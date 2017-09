Hamilton avaldas kõige raskema etapi vormel-1 sarjas

Legendaarse etapi kadumine vormel-1 sarjast pole meeltmööda Lewis Hamiltonile, kelle sõnul on tegemist äärmiselt keerulise etapiga.

«Kurb on mõelda, et kihutame viimast korda Malaisias,» vahendab briti sõnu Eurosport. «See on kõige nõudlikum etapp masinale ja meeskonnale. Nad eemaldavad sarjast ühe raskeima kui mitte kõige raskema etapi, mida on keeruline asendada.»

Mullu võidutses Malaisias Red Bulli piloot Daniel Ricciardo, Hamilton katkestas sõidu mootoriprobleemide tõttu.

Tänavu toimub Malaisia etapi kvalfikatsioon laupäeval, põhisõit leiab aset pühapäeval. Postimees hoiab lugejaid toimuvaga kursis otseblogi vahendusel.