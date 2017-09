Statistikapomm: Saksamaa klubide krahh, Ronaldo nirvaana ja Guardiola vägev seeria

80% pealelöökidest kohtumises Moskva Spartak – Liverpool sooritas külalismeeskond (pealelöökide arvestus võideti 16:4), aga mäng lõppes 1:1 viigiga.

400 Madridi Reali särgis peetud mänguga (neist 90 Meistrite liigas) on Cristiano Ronaldo löönud pärast tänast duublit 411 väravat (neist 94 Meistrite liigas). Lisaks on kirjas 42 kaabutrikki.

1 korda seitsme võõrsil Dortmundi Borussia vastu peetud kohtumise jooksul sai Madridi Real kirja võidu.

1 korda lubas Dortmundi Borussia endale kahes järjestikuses Meistrite liiga kodumängus lüüa kolm või enam väravat (mulluses veerandfinaalis 2:3 kaotus Monacole, täna 1:3 Realile).

7 mängu järjest on erinevates võistlussarjades võitnud Donetski Šahtarist 2:0 jagu saanud Manchester City. Pep Guardiola meeskonna väravate vahe selle seeria jooksul on 26:2, viies mängus on vastane hoitud nulli peal.

6 kaabutrikki on 2017. aastal löönud Tottenham Hotspuri ründaja Harry Kane. 5 väravaga Meistrite liiga hooaja kahes esimeses mängus kordas ta Cristiano Ronaldo ja Filippo Inzaghi rekordit. Septembris on Kane löönud 11 väravat 6 mängus.

1 Sevilla jalgpallur on Meistrite liigas kaabutrikiga hakkama saanud - Wissam Ben Yedder täna Maribori vastu.

4 punkti 15-st võimalikust on Saksamaa klubid teeninud tänavu Meistrite liigas. Vastased Spurs, Real, Anderlecht, Monaco, Besiktas. 1 võit 5-st mängust on Saksamaa klubide kõige kehvem start Meistrite liigas viimase 10 hooaja jooksul.

0 Hollandi meeskonda on alustanud Meistrite liiga hooaega kehvemini kui Rotterdami Feyenoord - 2 mängu, 2 kaotust, väravate vahe 1:7.

17 aastat ja 12 päeva tagasi suutis Türgi klubi viimati eurosarjas koduväljakul Saksamaa klubist jagu saada. Täna Istanbuli Besiktas 2:0 RB Leipzigist, 2000. aasta 14. septembril Antalyasport UEFA karikasarja raames 2:0 Bremeni Werderist.

12 Meistrite liigas mänginud Saksamaa klubist pole mitte ükski suutnud võita oma esimest võõrsil-mängu. Saksamaa klubide saldo on 3 viiki ja 9 kaotust, millest viimase sai RB Leipzig täna Besiktaselt.

2772-päevase pausi järel tuli Meistrite liigas platsile Moskva Spartaki kaitsja Serdar Tasci. Endise Saksamaa koondislase eelmine Meistrite liiga mäng toimus 23. veebruaril 2010 VfB Stuttgarti ridades FC Barcelona vastu (tulemus 1:1 viik, nagu täna Liverpooli vastu).

Meistrite liiga teisipäevased tulemused ja alagruppide E-H tabeliseisud:

E-alagrupp: Sevilla - Maribor 3:0, Moskva Spartak - Liverpool 1:1. Tabeliseis: Sevilla 4, Liverpool 2, Spartak 2, Maribor 1.

F-alagrupp: Manchester City - Donetski Šahtar 2:0, Napoli - Rotterdami Feyenoord 3:1. Tabeliseis: Man City 6, Šahtar 3, Napoli 3, Feyenoord 0.

G-alagrupp: Istanbuli Besiktas - RB Leipzig 2:0, AS Monaco - FC Porto 0:3. Tabeliseis: Besiktas 6, Porto 3, Leipzig 1, Monaco 1.

H-alagrupp: Nicosia Apoel - Tottenham Hotspur 0:3, Dortmundi Borussia - Madridi Real 1:3. Tabeliseis: Tottenham 6, Real 6, Borussia 0, Apoel 0.