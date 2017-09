Klopp pärast 1:1 viiki: edasipääsuuks on irvakil, peame sealt läbi astuma

Spartak läks kodustaadionil peetud matši 23. minutil juhtima, enne kui Philippe Coutinho värav pooltunni möödudes tabloole viigiseisu tõi. Kuigi ülejäänud kohtumine kulges Liverpooli taktikepi all, rohkem väravaid ei löödudki.

«Kõige olulisemalt peame kontrollima, et me ei luba endale esimesena väravaid lüüa. 0:1 oleks täna olnud meile kõige halvem stsenaarium. Aga peame jätkama. Kui läinuks veidi teisiti, võinuksime lüüa kolm või neli väravat, Mohamed Salahihe tehtud vea eest võinuksime teenida penalti,» vahendas Hendersoni sõnu Liverpool Echo. «Nii et üldiselt oli esitus viisakas, aga mitte piisavalt hea võidu võtmiseks.»

Kuigi kahest mängust on Liverpoolil koos vaid kaks punkti, usub meeskonna peatreener Jürgen Klopp, et Inglismaa klubi suudab alagrupist, kuhu kuulub veel ka pisisats Maribor, play-offi jõuda. «Oleme edenemiseks piisavalt tugevad,» rõhutas sakslane. «Uks on irvakil, aga peame sealt veel läbi jalutama. Valgus paistab veidi läbi. Peame säilitama külma pea, vaeva nägema ja siis on kõik korras.»

Klopp arvas, et kodumeeskonna avavärava taga olnud karistuslöök pidanuks jääma olemata, sest Coutinho ei teinud selles olukorras viga. «Me ei ole maailma kõige rohkem õnnega koos meeskond, aga me mängisime hästi ja lõime võimalusi meeskonna vastu, kes mängis kaitsest lähtuvalt. Hull on see, et võinuksime neid luua enamgi. Ebaõnn – paar head tõrjet mõlemalt väravavahilt ja valed otsused tähtsatel hetkedel. Selline jalgpall juba on. Ainus, mida muuta saab, on seda kõike korrata ja korrata.»