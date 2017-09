Kummal on rohkem duellivõite, Mukungal või Nurmel?

«Kumb meist jõuab kiiremini Türi staadionile?» küsib Nurme oma blogis. «Juba sellel pühapäeval võtame Mukungaga mõõtu Paide-Türi rahvajooksul 13,6 km pikkusel distantsil. Viimaste treeningute põhjal on jäänud mulje, et Mukunga on natuke paremas vormis. Eestimaal tuntud keenialase motiveerituses ei ole kahtlustki, kasvõi paljajalu haiglavoodisse... Murelikuks teeb selline konkurent. Kui vaid suudaks kõik oma jõuvarud käiku panna, siis...

Omaette huvitav oleks teada, kumb meist jõuab enne Kirna mäele. Korraldajad on sinna üles seadnud vahefiniši. Mukungal on helged mälestused varasematest aastatest, kui Aafrikasse sai viidud Kirnalt võidetud mootorsaag, trimmeridki panid mehe spurtima. Küllap Kumakese tellimust ta seekord ei taha, pole sellest keenialasele tolku. Jopet, mis asub kolmandal kilomeetril, tahaks endale. Kuid siiski - kes ees, see mees!

Mukunga on Paide-Türi Rahvajooksu kolmekordne võitja, mina kahekordne. Aafriklase käes on ka rajarekord. Meie omavaheliste mõõduvõttude suhe on 8:7 Mukunga kasuks! Kas suudan pühapäeval seisu viigistada?»

Kuidas on lõppenud Nurme ja Mukunga senised koos joostud võistlused, kus mõlemad on üritanud püüda kõrget kohta?

2013

Paide-Türi Rahvajooks: Mukunga

2014

Tartu Kevadjooks 10 km: Mukunga

Elva järvedejooks 7.2 km: Nurme

Jüri Jaansoni Kahe Silla Jooks: Mukunga

2015

Parelloop 10 km: Mukunga

Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks: Nurme

Viljandi Linnajooks: Nurme

2016

Jüri Jaansoni Kahe Silla Jooks: Mukunga

SEB Tallinna Sügisjooks 10 km: NUrme

Paide-Türi Rahvajooks: Nurme

Viljandi Linnajooks: Nurme

2017