Video: Tänaku konkurent täitis ammuse unistuse

Latvala karjääri kaks otsmist punkti on seotud Jaapani autotootjaga – ta alustas MM-sarjas erasõitjana vana Corolla roolis ning on nüüd Yarisega tiimi esisõitja. A-rühma Celicaga, mis tõi möödunud sajandi viimasel kümnel Toyotale kaks meeskondlikku ja kolm individuaalset MM-tiitlit, polnud põhjanaaber aga varem sõitnud.

«Mul on 1999. aasta Corolla WRC, mida ma kasutasin Soome meistrivõistlustel ja ka mõnedel MM-etappidel, kui üritasin erasõitjast profiks sirguda. Mul on ka ST165 (Celica – toim), millega sõidan nüüd Historic rallidel,» kirjeldas Latvala oma garaažis elutsevaid Toyotasid autotootja Suurbritannia kodulehele. «Nii et ST185 on veel ainus, mis veel puudu.»

Rally Dayl sai Latvala proovida kaardilugejast eksmaailmameistrile Nicky Gristile kuuluvat GT185 Celicat. «On kohe tunda, et siin on võrreldes ST165-ga edasiarendatud mootor. Jõudu on rohkem ja auto reageerib kiiremini. Seda oli külglibisemises väga kerge kontrollida. Ma olen väga kade, et Nicky sellise masina sai osta,» nentis soomlane.

Autoralli MM-sari jätkub järgmisel nädalal Hispaania etapiga.