Mis on Nadali stressivastane salarelv? Beethoven, aga mitte helilooja või bernhardiin

Karjääri jooksul on Nadal võitnud 16 suure slämmi tiitlit ja teeninud auhinnarahadena üle 75 miljoni euro. See tähendab, et enam ei pea ta leppima väikese paadiga vaid hispaanlane ostis endale 2,5 miljonit eurot maksva jahi, mil nimeks Beethoven. «Alati, kui mul tekib võimalus, tulen ma Mallorcale ja põrutan veele. Mulle on alati meeldinud seiklustunne, mis paadis tekib. Sa tunned end vabana. Ma saan siin kõik muu unustada ja pääsen väsitavast stressist. Saan teha asju, mida ma armastan: naudin kaks päeva snorkeldamist, veedan aega sõpradega, mängin, lähen paadiga merele ja lihtsalt külastan mingeid kohti,» selgitab Nadal, et alati, kui ta seejärel jala taas kuivale maale paneb, tunneb ta end energiast laetuna.

Rafael Nadal (keskel) oma Beethoveni nime kandval jahil lõõgastumas. / XPOSUREPHOTOS.COM/Scanpix

Mere kutse pulbitseb hispaanlase veres suisa nõnda tugevalt, et ta ei vali vastamiseks aegagi. «Isegi talvel võin ma kell kolm pärastlõunal trenni lõpetada ja otsustada, et, okei, nüüd aitab. Vaatan, milline ilm on, ja kui tingimused on head, ütlen kaptenile: «Minek!» ning veedan pärastlõuna merel. Tõmban kalipso selga ja lähen lahes snorkeldama, söön ja magan pardal. Järgmisel päeval tuleme varahommikul sadamasse ja ma lähen otse trenni. Nii juhtub mul päris tihti. Kui mul on rohkem vaba aega, siis jumaldan kas nädalavahetuseks või isegi terveks nädalaks (merele minna).»