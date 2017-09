Taas koosseisu kuulunud Käit koputab kahe käega Fulhami esindusmeeskonna uksele

Nimelt on Fulham viimase nädala jooksul pidanud kaks kohtumist – laupäeval viigistati kodus Middlesbrough’ga 1:1 ning eile alistati võõrsil Nottingham Forest 3:1. Käit on mõlemas mängus kuulunud Fulhami mängupäevakoosseisu – seda rivistuse 19. mängijana. Mida see tähendab?

Sisuliselt on eestlane varumehe varumees. Kui mängueelsel soojendusel peaks mõni 11 algrivistuse või seitsmest asendusmängijast endale liiga tegema ja koosseisuga tuleb seetõttu vangerdada, ei läheks üks varumehekoht niisama raisku, vaid sinna ülendataks Käit. Pingil olekuga peab aga kaasnema ka valmidus väljakule minna, mis tähendab, et Käit peab meeskonnaga kaasa tegema kõik võistluseelsed treeningud ja koosolekud – ning sinna niisama vabakuulajaid ei võeta. Esindusrivistusega viibimise tõttu ei osalenud Käit ka U23 meeskonna esmaspäeval Blackburni eakaaslastelt saadud 0:4 ketukas.

Millal võib Käit oma debüüdi Inglismaa esiliigas teha, on keeruline ennustada, aga järgmise võimaluse pingilegi pääseda saab eestlane juba reedel, kui hetkel liigatabelis 11. kohal paiknev Fulham võõrustab kolm rida allpool olevat Queens Park Rangersit. Olenevalt loositavast vastasest võib Käit saada mänguaega näiteks Inglismaa karikavõistlustel, aga seal peetakse esimese ringi matšid alles novembri algul.