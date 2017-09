Pärast keerulist kvalifikatsioonivõistlust polnud loogiline, et odaviskaja Andrus Värnik end 2005. aasta 8. augustil Helsingi olümpiastaadionil maailmameistriks viskab. Aga see polnud ka loogilist sorti päev. Vihma kallas kui oavarrest ning keerulistes oludes osutus kindlaimaks just eestlase käsi. Täna tähistab see käsi – ja ka terve ülejäänud mees – 40 sünnipäeva. Palju õnne, Andrus!