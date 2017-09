Meistrite liigas tehti vahetus täiesti uskumatul põhjusel

Nimelt palus Werner juba pärast pooletunnist mängu vahetust, sest ta ei talunud Besiktase kodupubliku tekitatud lärmi. Jutt ei ole mingist pealtvaatajatepoolsest kiusust või ahistamisest, vaid sakslase tervis ei pidanud vastu staadionil valitsenud kakofooniale, vahendab Daily Mail.

Timo Werner becomes the 1st player to be subbed off because he couldn't cope with the fans noise #Beşiktaş #12thMan pic.twitter.com/tHq3gOz2Ij