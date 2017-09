Sai paika Rally Estonia 2018 toimumisaeg

Pärast kolme ERC-kalendris veedetud aastat võtsid Rally Estonia korraldajad tänavu aja maha ning mõtlesid, kuidas võistlusega edasi minna. «Võib öelda, et töö käib ja on tõsine soov ning plaan 2018. aastal taas kord kõrgetasemeline Rally Estonia korraldada,» nentis augustis Postimehele üks võistluse peamisi organisaatoreid Tarmo Hõbe. Toona polnud veel täpselt paigas ei võistluse kontseptsioon, programm ega eelarve.

Et järgmisest aastast ei kuulu MM-kalendrisse enam Poola ralli, on siinses rallikalendris üks suur auk – 7.-10. juunini võisteldakse Itaalia MM-etapil ja seejärel on järgmise võistlusena kavas Soome ralli 26.-29. juulini. Seda auku aitab kodusel aga loodetavasti ka rahvusvahelisel rallisõbral täita Rally Estonia. Kuigi toimumisaeg on sarnane varasemate aastatega, võib Poola puudumine tähendada, et siia õnnestub võistlema meelitada ka WRC-meeskondi ja -autosid, kes saaksid võistluse ühildada oma Soome ralli eelse testiga. Postimehe arusaama kohaselt on kõige väiksem šanss on nii Eestis näha Toyota tiimi, kelle kodurajad on niigi Jyväskylä lähedal ehk neile tähendaks Rally Estonia väisamine tarbetut kulutust.

Eesti rallikalendri eskiis aastaks 2018: