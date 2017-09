Video: miks lubati Sergio Ramosel värava all palli käega mängida?

Videot olukorrast näeb siit:

Küsimusi, oleme ausalt, tekib mitmeid, milles tähtsaimad on: kas Borussia pidanuks saama penalti ja kas Ramos pidanuks saama kollase või punase kaardi? 2014. aastal Meistrite liiga finaalmatši Madridi Real – Madridi Atletico vilistanud Hollandi kohtunik Björn Kuipers, ilmselt koostöös täiendava abikohtuniku Dennis Higleriga, otsustas anda kõigile neile küsimustele eitava vastuse.

Postimees konsulteeris ekspertidega, kes jäid arvamusele, et Hollandi brigaadi tegutsemine ei liigitu eksimuseks. Samas poleks olnud eksimus ka penalti määramine, sest juhtum kuulub halli tsooni.

Esmalt, Ramose punane kaart on kardinaalselt välistatud. Selleks pole mitte mingit teoreetilist põhjust, sest kaitsja ei takista värava sündi. Pall tabab Ramose kätt väravast eemale, mitte sinnapoole lennates, sest puurivaht Keylor Navas lööb selle rusikatega klaariks ja kohe vastu mõnekümne sentimeetri kaugusel olnud Ramose kätt. Seega vastus küsimusele, kas Ramos pidanuks saama punase kaardi, on: kindlasti mitte.

Kas Ramos pidanuks saama kollase kaardi? Kui penalti määratuks, siis jah. Penalti ja kollane kaart on antud olukorras nimelt lahutamatult seotud. Käega mäng on jalgpallireeglite järgi keelatud ainult siis, kui see on tahtlik. Tahtmatu käepuude pole keelatud. Ning kui tahtlik käepuude sünnib karistusalas ja enda värava ees, siis peab kaasnema ka kollane kaart (eeldusel, et tegu pole värava sünni takistamisega, mis nõuaks punast kaarti, aga seda, nagu eespool kirjas, kindlasti polnud).

Tahtlikkuse määramisel peavad kohtunikud võtma arvesse järgmisi nüansse: kas käsi oli palliga kokku puutudes loomulikus asendis ja kas mängijal oli võimalik käepuudet vältida (arvestades palli kiirust ja distantsi, kust mänguvahend käe suunas startis)? Vältimiseks Ramosel võimalused puudusid, sest inimlikult pole võimalik Navase sekkumisele reageerida.

Kas käed olid aga loomulikus asendis? Arvestades, et Ramos läks olukorras mängima palli jalaga (Navase sekkumise tõttu jäi see ära), siis ilmselt piisavalt, et Kuipers ja tema brigaad võisid langetada säärase otsuse ilma, et vaatleja poolt neile antav hinne langeks.

Samas poleks nende hinne ilmselt langenud ka siis, kui olukorrast määratuks penalti ja Ramosele kollane kaart. Tegemist pole must-valge, vaid hinnangulise olukorraga. Samas arvestades jalgpallireeglite tõlgenduste viimaste aastate suuniseid, kus käega mängu osas muututakse üha liberaalsemaks, eeldatakse kohtunikelt ilmselt peagi säärastes olukordades just sellist tegutsemist, nagu nägi teisipäeval Dortmundis Kuipersi juhitud brigaadilt.