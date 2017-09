Coltsi peatreener tunnustab: Margus Hunt on ainulaadne mängumees

Coltsi tegemisi kajastav veebikülg Coltswire.com kirjutab, et Hunt toodi meeskonda kaheaastase lepinguga lootuses lisada noorele koosseisule lihtsalt pisut küpsust ja sügavust. Eestlane on aga suutnud end kehtestada kaitseliini olulise osana ning peatreener Chuck Pagano kiidab ka Hundi rolli eriolukordade meeskondades.

«Ta on tõesti hästi mänginud. See, et ta suudab eriolukordades panustada ja samas vajadusel lööke blokeerida, teeb temast ainulaadse mängumehe. Ta tegutseb efektiivselt ja saab ülesannetega hakkama,» kiitis Pagano.

Coltswire märgib, et Hunt ei ole platsil iga pallivahetuse ajal, aga ta on oma võimalused hästi ära kasutanud, avaldades edukalt mängujuhile survet ja segades või läbi lõigates sööduliine. Hunt sööstab enamasti läbi blokeerimisliini keskosa ja on näidanud, et suudab mängujuhi kaitsetsooni kahandada. Tema tegelik väärtus peitub aga mitmekülgsuses – ta suudab väärikalt panustada nii tavakaitses kui ka eriolukordades ehk vastaste löökide blokeerimisel.

Coltsi meeskonda kuulub ka noor kaitsja Henry Anderson ning Pagano näeb enda sõnutsi Andersoni ja Hunti vaadates meeste vahel palju sarnasusi. «Nad lähevad mõlemad nagu nuga läbi või ja on ka füüsiliselt üsna sarnased. See tähendab, et meil on selles rollis kasutada kaks väga head meest,» sõnas treener.