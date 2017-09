Vigastatud Eesti sõdur võitis paaritunnise vahega kaks kuldmedalit

«Tulemus näitab, et olen tugev ja sain kaks medalit, mõlemad kuldsed. Praegu pole veel õige tunne kohale jõudnud, eks homme ole näha kuidas need võidud tunduvad,» ütles mõlemad eestlaste kuldmedalid võitnud vanemseersant Janno Lepik pärast medalitseremooniat Sõdurilehele.

Lepik oli oma võistlusklassis parim nii ühe kui nelja minuti sõudmises. Pronksmedali võitis nelja minuti sõudmises veebel Ergo Mets, kes saavutas lisaks ka viienda koha ühe minuti sõudmises. Nooremveebel Agor Tettermann oli nelja minuti sõudmises neljas ning ühe minuti sõudmises kaheksas, vanemseersant Emil Hiiesalu saavutas samadel aladel vastavalt 11. ja 18. koha.

Nelja minuti sõudmises saavutasid veebel Jaune Engel viienda ja veebel Marek Piirimägi 19. koha. Ühe minuti sõudmises tulid vanemveebel Katrin Tukkia kuuendale, seersant Kristjan Rõivas 16. ning vanemveebel Irina Raudsepp 17. kohale.

Võitmatute mängud ehk Invictus Games on Suurbritannia prints Harry poolt 2014. aastal ellu kutsutud spordivõistlused sõjalistel operatsioonidel viga saanud sõduritele. Idee sai alguse, kui Harry külastas USA-s toimunud vigastatud veteranidele mõeldud spordivõistlust ning soovis luua sarnase rahvusvahelise võistluse. Invictus tähendab ladina keeles võitmatut.

Sel aastal toimuvad mängud 23.-30. septembrini Torontos ja neil osaleb kokku üle 550 võistleja 17-st erinevast riigist. Esindatud on Afganistan, Austraalia, Kanada, Taani, Eesti, Prantsusmaa, Gruusia, Saksamaa, Iraak, Itaalia, Jordaania, Holland, Uus-Meremaa, Rumeenia, Ukraina, Suurbritannia ja Ameerika Ühendriigid. Kanadasse sõitnud Eesti võistkond on sellel aastal 15-liikmeline - 12 meest ja 3 naist, kes kõik on hetkel kaitseväes tegevteenistuses.