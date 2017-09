Tänak avalikustas meeskonna, kus ta tahab uuel hooajal sõita

Eestlase allkirja on pikalt taga ajanud Tommi Mäkineni juhitav Toyota võistkond, kuid nüüd andis Tänak aimu, et see jaht on lõppemas tulutult. Tõenäoliselt oleks soomlastel võimalus pakkuda Tänakule suuremat töötasu, ent tänavuse hooaja MM-tabelisse vaadates on M-Spordil vastu panna võiduvõimelisem auto.

«Arvan, et mul on M-spordis olemas kõik, mida vajan,» lausus Tänak. «Esmatähtis on alati sportlik pool. Tahan võita ja tahan omada selleks parimat võimalust,» lisas ta. «Pean vaatama tulevikku ja otsustama, mis on meie jaoks parim.»

Lisaks tunnevad Tänak ja M-Sport teineteist tänu aastatepikkusele koostööle läbi ja lõhki. «Tunnen võistkonda, tunnen inimesi. Tean, kuidas võistkond toimib, olen ise uut autot arendanud ja see sõidab nii, nagu ma soovin. Teiste võistkondadega on veel suhtlus kergelt käimas, aga tahaksin lepingu sõlmida nii kiiresti kui võimalik,» täiendas Tänak.

Eestlane kiitis Fordi tänavuse hooaja autot, mis on igal teekattel kiire. «Praegu tundub, et meil on väga hea auto. Ilmselt on Ford praegu kõige neutraalsem – see tähendab, et temaga saab sõita kiiresti kõikidel rallidel,» lausus eestlane, kes pole kolm etappi enne hooaja lõppu matnud maha ka lootust tulla maailmameistriks. Praegu on ta MM-sarja üldtabelis kolmas, jäädes liidrikohal olevast meeskonnakaaslasest Sebastien Ogier’st maha 33 punktiga.