Lasnamäe jalgpallikakluse võtmetegelane ei jätka Infonetis

«FCI Tallinn tänab Aleksandr Altosari ja Maksim Kramarenkot koostöö ja panuse eest FCI Tallinna saavutusse ning soovib neile edu ja kordaminekuid edaspidiseks eluks!» seisis teates.

Klubi lisas, et Altosar on üks FCI Tallinna loojatest ning tänu temale sai võimalikuks FK Atletiku ja FC Bercy ühinemine.

Altosar sattus 9. septembril toimunud FCI Tallinn - FC Flora mängul toimunud fännikonflikti keskmesse, kuid enda sõnul osales ta kakluses passiivselt.

«Agressiooni oli väga palju. Minu palvele rahuneda ja viia staadionilt minema inimene, kes väljakule jooksis, vastas Flora fänniliikumise juht, et oleme impotentne meeskond ja ärgu me isegi söandagu järgmisel aastal A. Le Coq Arenale tulla. Vastasel juhul ootavat meid karm arvete klaarimine. Sel hetkel tulid minu tagant kaks Infoneti fänni ning koheselt lendasid Flora poolelt jooke täis topsid meie fännidesse,» selgitas ta Soccernetile.

Jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjon määras mõlemale klubile karistused, kui erinevate rikkumiste eest kokku trahviti FCI Tallinnat 3000 ning FC Florat 550 euroga.

«Me ei mõista EJLi distsiplinaarkomisjoni otsust, kui juba üksnes mõelda selle peale, et see klubi, kelle poolehoidjad konflikti tekitasid, sai vaid 550-eurose trahvi. Meie, kes me ei suutnud tekkinud kaost ohjeldada, peame maksma 3000 eurot. Seega, reegleid rikkuda on kuus korda odavam, kui üritada staadionil korda tagada,» filosofeeris Altosar portaalile rus.err.ee antud intervjuus.