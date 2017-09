Trump ähvardustega ei koonerda: NFL läheb põrgusse!

«Ei saa solvata meie rahvushümni, lippu ja riiki, aga just seda nad teevad. Minu arvates peab NFL muutuma. Või teate, mis juhtub? Nende äri läheb põrgusse,» põrutas Trump.

Lumepall hakkas veerema reede õhtul. Esmalt nimetas Trump «hoorapoegadeks» kõiki mängijaid, kes USA hümni ajal ei seisa, vaid põlvitavad. Kuigi NFLi seisukoht protestide suhtes on olnud lihtne – hümni tuleb austada, aga USA alusväärtuseks on vabadused, mille sekka kuulub ka õigus protestida – siis Trumpile on see vastukarva.

«Kas te ei tahaks NFLi klubide omanikele öelda, et kui keegi ei austa lippu, tuleks neil teatada: koristage see hoorapoeg väljakult, ta on vallandatud!»

Presidendi avaldus sai palju vastukaja sotsiaalmeedias, aga eelkõige tegudes. Nädalavahetusel põlvitas hümni ajal või viibis üldse riietusruumis juba enam kui 200 mängijat.

The NFL has all sorts of rules and regulations. The only way out for them is to set a rule that you can't kneel during our National Anthem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2017

Samal ajal ei välista ka jäähokiliiga NHLi mängijad, et liituvad peagi protestiaktsiooniga. San Jose Sharksi kandalasest mängija Joel Ward sõnas The Mercury Newsile, et see pole välistatud. «Ma pole veel selle üle juurelnud, aga ma ei saa kindlalt väita, et ma seda ei teeks.»