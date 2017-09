Statistikapomm: Inglismaa hiilgas ja Barcelona võiduseeria pikenes

Nagu ikka, kaasnes Meistrite liiga kohtumistega rohkesti erinevad põnevaid statistilisi kilde.

0 korda on Müncheni Bayern saanud Meistrite liiga alagrupiturniiril suurema kaotuse kui tänane 0:3 Pariis Saint-Germainilt. Korra on läinud sama kehvasti – 2001. aasta 6. märtsil kaotati 0:3 Lyoni Olympique'ile.

8 võitu järjest on erinevates võistlussarjades võtnud Lissaboni Sportingist võõrsil 1:0 jagu saanud FC Barcelona. Hooaja kaks esimest mängu Barcelona kaotas (Hispaania superkarikafinaalis Madridi Realile).

4. detsembril 1963 sai Lissaboni Benfica viimatu Euroopa tugevaimas klubisarjas sama hullu ketuka kui täna (toona 0:5 Dortmundi Borussia, täna 0:5 FC Baseli käest). Vastupidi: Baseli jaoks oli see nende suurim võit Meistrite liigas.

5 mängijat on löönud värava kuues järjestikuses Meistrite liiga mängus – Ruud van Nistelroy, Marouane Chamakh, Burak Yilmaz, Cristiano Ronaldo varem ja Edinson Cavani täna.

52% Madridi Atletico väravatest Meistrite liigas pärast hooaja 2015-16 algust on sündinud Antoine Griezmanni osalusel. 33 väravast on prantslane löönud 14 ja lisaks andnud söödu kolmele. Täna viis ta meeskonna Chelsea vastu penaltist ette, aga lõpuks tuli vastu võtta 1:2 kaotus.

74,8 minutit on Michy Batshuayil kulunud keskmisel värava löömisele pärast Chelsea'ga liitumist – 1047 platsil veedetud minutiga on ta löönud 14 väravat, millest viimane sündis tänase kohtumise 90+4. minutil ning tõi Chelsea’le 2:1 võidu.

2014. aasta novembris juhtus viimati, et ühes alagrupiturniiri voorus kaotasid kõik Saksamaa klubid.

2773 päeva tagasi (23. veebruar 2010 VfB Stuttgarti mängijana FC Barcelona vastu) mängis Sebastian Rudy (Müncheni Bayern) enne tänast viimati Meistrite liigas.

26 punkti 30-st võimalikust (86,7%) on Inglismaa klubid tänavu Meistrite liigas teeninud. Enam kui ühe klubiga esindatud riikide seas on see parim näitaja. Järgnevad Hispaania 17 punktiga 24-st (70,8%), Prantsusmaa 7 punktiga 12-st (58,3%), Itaalia 10 punktiga 18-st (55,6%), Venemaa 5 punktiga 12-st (41,7%), Portugal 6 punktiga 18-st (33,3%) ja Saksamaa 4 punktiga 18-st (22,2%).

Meistrite liiga kolmapäevased tulemused

A-alagrupp: Moskva CSKA - Manchester United 1:4, FC Basel - Lissaboni Benfica 5:0. Tabeliseis: Man Utd 6, Basel 3, CSKA 3, Benfica 0.

B-alagrupp: Pariis Saint-Germain - Müncheni Bayern 3:0, Brüsseli Anderlecht - Glasgow Celtic 0:3. Tabeliseis: PSG 6, Bayern 6, Celtic 3, Anderlecht 0.

C-alagrupp: Madridi Atletico - Londoni Chelsea 1:2, Qarabag - AS Roma 1:2. Tabeliseis: Chelsea 6, Roma 4, Atletico 1, Qarabag 0.

D-alagrupp: Lissaboni Sporting - FC Barcelona 0:1, Torino Juventus - Piraeuse Olympiacos. Tabeliseis: Barcelona 6, Sporting 3, Juventus 3, Olympiacos 0.