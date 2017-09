Ülimagusa võidu saanud Conte siunas kalendritegijaid

Michy Batshuayi väravast Madridis võidu näpanud Chelsea mängib nimelt juba laupäeva õhtul koduliigas tabeliliidri Manchester Cityga ja Conte arvates on see väga ebaõiglane. «Meie jaoks on nüüd esmatähtis, et saaksime puhata ja taastuda, aga meil pole selleks kuigi palju aega,» vahendab The Guardian itaallase arvamust. «Antud juhul tundub, et meid on karistatud – City mängis teisipäeval kodus, meie aga kolmapäeval võõrsil. Jõuame tagasi Londonisse alles kell neli hommikul. Pole õige, et selliseks mänguks valmistumiseks jääb aega vaid üks päev,» pahandas Conte.

Ennekõike pahandab teda asjaolu, et pärast eesootavat nädalavahetust järgneb liigamängudele koondisepaus. «Olin väga üllatunud, kui nägin, et meie mängu ei tõstetudki pühapäevale. Miks? Ma ei mõista. Väga raske on öelda, millised mängijad suudavad laupäevaks taastuda. Võimalik, et otsustan algkoosseisu seetõttu alles tunni või paar enne mängu algust. Pean mängijatega rääkima, et nende füüsilisest seisundist sotti saada. Sellised mängud rööviva väga palju füüsilist ja vaimset energiat,» sõnas itaallane.

Samas kiitis ta mõistagi oma mängijate esitust – Alvaro Morata lõi seitsmenda värava seitsmest mängust, Eden Hazard hiilgas ja kõige krooniks lõi Chelseale mullu Inglismaa meistritiitli kindlustanud Batshuayi taas kohtumise lõpusekunditel üliolulise värava. «Nad olid seda võitu väärt ennekõike seetõttu, et näitasid iseloomu. Võita võib mitmel moel, aga kui teed seda kaitses istudes ja ainult vasturünnakutele lootes, ei paku see minu arvates tõelist rahulolu. Selle asemel näitasime, et suudame mängida ja tunnetame, et oleme tipptasemel. Minu jaoks on see väga tähtis,» rõhutas Conte.