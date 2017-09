Mourinho pärast kahte mängu: oleme peaaegu sihil

Kuigi United oli viimasest kümnest võõrsil peetud Meistrite liiga kohtumisest võitnud vaid ühe, tehti Moskvas asjad CSKAga kiiresti selgeks – 18. minutiks juhiti 2:0, 26. minutiks juba 3:0 ja enam tagasi ei vaadatud. «Tähtis on see, et meil on kahest mängust kuus punkti ja alagrupis kindel seis. Neli mängu on veel ees, kuid alustasime väga tugevalt ja oleme peaaegu sihil,» lausus Mourinho, kelle hoolealused alistasid avavoorus 3:0 Baseli.

«Arvan, et üllatasime vastaseid suhtumisega. Nad ei näinud sugugi nii head välja nagu võinuks arvata, aga usun, et see tulenes meie heast mängust,» sõnas Mourinho ning kiitis kaks tabamust kirja saanud Romelu Lukakut, kes on nüüd Unitedi eest väljakul käinud üheksas mängus ja saatnud palli väravasse kümme korda. «Ta lööb peaaegu igas mängus väga olulisi väravaid. Aga teadsime, et ta on selleks võimeline, ning kui teda ümbritsevad sama kõrgel tasemel mängumehed, on tal seda veel lihtsam teha,» leidis portugallane.