Tänak sai kaheks järgmiseks hooajaks kõva konkurendi

Kui hiljuti värbas Hyundai Mikkelseni osalema selle hooaja kolmel viimasel rallil, siis nüüd kinnitati ametlikult, et norralane jääb tiimi ka järgmisteks aastateks. Mikkelsen debüteerib Hyundai roolis järgmisel nädalavahetusel peetaval Kataloonia rallil, varem sõitis ta Citroёni värvides. Kolmel viimasel hooajal MM-sarjas kolmanda koha saanud Mikkelsenile ei jagunud pärast Volkswageni loobumist tänavuseks enam töökohta, kuid nüüd on ta tippsõitjate ridades tagasi.

Norralase liitumine tähendab, et uuel hooajal on ta Thierry Neuville’i kõrval Hyundai põhisõitja, kolmandat autot hakkavad jagama Dani Sordo ja Hayden Paddon. «Tunnen, et olen juba mõnusalt tiimi sisse elanud ning mul on reaalne võimalus võidelda nii sõitjate kui ka tootjate tiitli eest,» lausus norralane.

«Andreas kohaneb kiiresti ja asub kohe asja kallale. Ta on meie Alzenau tehases vaid paar korda käinud, kuid tema sihikindlus ja professionaalsus torkasid kohe silma,» lisas Hyundai tiimi juht Michel Nandan.

Hooaja alguses WRC2-klassis Škodaga sõitnud ning Monte Carlos ja Rootsis võimutsenud Mikkelsen testis Hyundai autot esmakordselt juba aprillis ning pidas läbirääkimisi ka Toyotaga, kuid maandus lõpuks Citroёni roolis. Kolmel etapil osalenud Mikkelseni parim tulemus tuli kuu aja eest peetud Saksamaa rallil, kus ta oli Ott Tänaku järel teine.

Järgmisel nädalal jätab Mikkelsen Kataloonias pealtvaatajaks Paddoni, hooaja kahel viimasel etapil Suurbritannias ja Austraalias peab talle oma koha loovutama aga Sordo. Hyundai on küll tootjate arvestuses M-Spordist 64 punkti kaugusel, ent sõitjate tabelis jääb Neuville liidrist Sebastien Ogier’st maha vaid 17 punktiga.