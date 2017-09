Meistriliiga treenerite pilk hooajale: kes on soosik, kes ootab Kullamäed ja kuidas karastub teras?

Alar Varrak, BC Kalev/Cramo (tiitlikaitsja): «Meil puudub mullusega võrreldes Demonte Harperi tüüpi individuaalsete oskustega mängija, aga sel aastal oleme ehk võistkondlikult paremad. Avapressikonverentsidel on ennustuste tegemine nagu ta on – talvel hakkavad need jõujooned paika loksuma ja võistkonnad hakkavad oma nägu minema. Miinimumeesmärk on ikka oma tiitlit kaitsta.»

Aivar Kuusmaa, Rapla (eelmisel hooajal hõbe): «Seis võiks vähe parem olla, aga peame hakkama saama. Kõige rohkem teeb muret kahe Eesti mängija vigastusest välja saamine. Eelmisest koosseisust lahkus kuus meest, nüüd on viis meest juurde tulnud ning kaks noormängijat. Hooaja esimene pool saab raske olema, ehk isegi raskem kui teine pool. Oleme ausad, Kalev/Cramot on sel hooajal raske üllatada.»

Raigo Häelme, Tartu Ülikooli korvpallimeeskond (eelmisel hooajal pronks). «Üritame kõikides sarjades oma noortega võimalikult kõrgele kohale mängida ning neile palju mänguaega anda. Play-off'i tahaks saada, siis vaatame edasi.»

Heiko Rannula, Pärnu sadam (eelmisel hooajal neljas koht): «Meil on 12 meest olemas, pink on nii pikk kui olla saab. Esialgu täiendusi plaanis pole. Tahaks igas liinis paremaks minna, aga eks hooaja käigus on näha, mis vahendid on ja kuidas me vastu peame. Peame vaatama, kuidas põhiturniir läheb, eks talveks on juba selgem ka, mis koosseisud alles on.»

Rait Käbin, TTÜ KK: «Põhikonkurent on Varrak. Aga Valga, Pärnu, Tallinna Kalev on suhteliselt hästi mehitatud. Eks nemad meie põhivastased ole, aga eelkõige tahaks play-off’i trügida. Siis näeb, mis asetusega ja kes vastu tuleb.»

Kristaps Zeits, BC Valga/Valka: «Loodan, et hakkame võitma. Meil on palju noori, meie keskmine vanus on 25-26 aastat. Meie meeskonna liidriks on kõik mängijad. Miinimumeesmärk on play-off’i saamine ning seejärel liigume samm-sammult.»

Raido Roos, TLÜ/Kalev: «Mõtteid on erinevaid. Alustaks sellest, et üritame täiskoosseisuga ühe trenni ka koos teha. Gert Kullamäe on meile abiks, aga hetkel on ta Saksamaal. Kui ta naaseb, saame täisväärtuslikult asja ajada. Eesmärgiks on kuue hulka tulla ning sealt edasi.»

Indrek Visnapuu, G4S Noorteliiga: «Meeskonnas on 20 mängijat, Audentese spordikooli õpilased ning igaks mänguks valime need, kes tulevad meid esindama. Nii karastub teras. Eelmistel aastatel oleme ühe võidu kätte saanud, kui ka nüüd saame, on tulemuse mõttes väga hästi läinud. Eesmärk on alati see, et poisid õpiksid sellest, mida nad kogevad.»