Bamba Fall istub jätkuvalt piiri taga kinni. Kauaks jagub Kalevil kannatust?

Kairos asuvasse Eesti saatkonda andsid TLÜ/Kalevi asjaajajad Falli viisataotluse sisse juba 18. septembril. Enne seda aeti asju läbi Senegali, kuid edutult. Kuigi leping on mehega sõlmitud, puudub meeskonna peatreeneril Raido Roosil aimdus, millal keskmängija Eestisse saabuda võiks.

«See ei sõltu enam meist. Eksisime võib-olla sellega, et ei suutnud uskuda, et asi niivõrd pingeliseks läheb. Praegu lihtsalt ootame, mida seal otsustatakse,» ütles Roos tänasel korvpallihooaja avaüritusel.

Kui ootamine liiga pikaks venib, võib Kalev Bamba teenetest sootuks loobuda. Kuid siin tulebki mängu aspekt, et tegelikult on mehega leping tehtud. «Ma ei kujuta ette, mis klauslid meil sees on, kui me teda enam ei soovi – kas see tooks meile ka mingid trahvid kaela? Meil ei ole seda raha ühest kohast võtta ja teise tõsta. Aga kui see hakkab meie sooritust häirima, siis tuleb midagi muuta.»

Viimati mängis Fall klubikorvpalli Iraanis, enne seda Kosovos ja Riia VEFis, kuhu siirdus BC Kalev/Cramost. N-ö suure Kalevi peatreener Alar Varrak pole üllatunud, et TLÜ/Kalev Falli poole vaatas.

«Olen tema käekäiku jälginud ning teadsin, et ta on jätkuvalt töötu. Tema turuhind on aastatega kõvasti langenud. Bambale hea turvaline valik – vahepeal ei teinud ta kõige paremaid valikuid,» viitas Varrak Iraani ja Kosovo kõrgliigadele.

Üldiselt on aga Varrakul Fallist head mälestused. «Ta on pull vend, sai pikki aastaid koos töötatud. Minul on temast positiivsed mälestused. Eks paar sõna ikka vahetame, kui ta siia jõuab.»