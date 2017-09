Eesti põhivastased täna õhtul: testosteroonipomm, olümpiavõitja ja ebaõnnesõdur

Kuigi treener Matti Killing rääkis pärast eelsõitu Postimehele, et eelsõidu võitnud Leedu üle mõistuse kiiret minekut ei näidanudki, on Raja teisel arvamusel. «Nad on ikka testosterooni täis, veresooned pulbitsevad,» naerab ta ning lisab, et Euroopa meistriks tulnud Leedu edu on teda üllatanud. «Mõnes mõttes tulid nad küll järsult pildile, aga on kahe aastaga end suursoosikuks sõitnud.»

Sarnaselt Rio suveolümpiamängudel pronksmedali võitnud Eestile on olümpiavõitja Saksamaa saanud oma paadi liikuma alles nüüd. «Nad näitasid üsna kiiret sõitu. Uus-Meremaa on selline, kes kuumas kliimas saab väga hakkama ning just nemad võivad väga hästi teist poolt sõita,» analüüsib Raja. «Norraga oleme siin palju sõitnud, kord on üks peal, kord teine.»

Norralastel on MMil ajanud üks häda teist taga: esmalt ei saanud kogu koondis oma paate õigel ajal kätte, seejärel hilines kahepaat eelsõitude starti. Kõige tipuks on just norralased kohtunud Sarasota järvel alligaatoritega.

«Me ise pole alligaatoreid näinud, aga nüüd ütlesid Uus-Meremaa poisid, et elukad pidavat eriti väikesed olema. Seda juttu aga küll kuskil pole, et ärge jalgu vette pange. Keegi meid veest välja ei aja,» teatab Raja, et suurel alal ohtu pole ning mehed varvastest ilma jääda ei kavatse. Samas on eestlased kohanud teistsuguseid eksootilisi loomi. «Kilpkonnad annavad endast rohkem näole, päris äge kogemus see Florida fauna. Võistlusele väike põnevus juures!»