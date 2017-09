Manchester City kaotas pikaks ajaks maailma kalleima kaitsja

Suvel Monaco ridadest 52 miljoni naela eest Citysse toodud Mendy vigastas raskelt parema põlve välimist külgsidet, läheb täna Barcelonas operatsioonile ega pruugigi sel hooajal enam väljakule naasta. See tähendab, et suvel uute mängijate ostmisele 220 miljonit naela kulutanud Pep Guardiola peab vasakkaitsja kohal kasutama paremkaitsjat Danilot, poolkaitsjat Fabian Delphi või ukrainlast Oleksandr Zintšenkot, kes on esiteks loomu poolest ründav poolkaitsja ja pole teiseks sel hooajal veel kordagi Inglismaa kõrgliigas platsile pääsenud.

Mendy vigastuspausi pikkust võib ennustada mullu detsembris täpselt sama vigastuse saanud meeskonnakaaslase Ilkay Gündogani näitel, kes naasis väljakutele alles äsja ehk üheksa kuu möödudes. Sarnaselt Gündoganile proovis ka Mendy pärast vigastuse saamist pisut edasi mängida ega lahkunud kohe platsilt, mis võis traumat veelgi süvendada.

Bad news guys ll be joining Injury FC on loan for a couple monthes with ruptured ACL... but will be back soon & stronger hopefully