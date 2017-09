Inglismaa kõrgliiga suurim väravakütt sattus autoavariisse ja murdis roide

Agüero käis Kolumbia laulja Maluma kontserdil ja oli tagasiteel lennujaama, kui teda sõidutanud takso teelt välja vastu posti sõitis. Argentiinlasel oli turvavöö kinni, kuid sellegipoolest tuvastati tal haiglas roidemõra.

Kindlasti jääb Agüero eemale laupäeva õhtul peetavast üliolulisest City ja Chelsea kohtumisest, samuti MM-pileti nimel võitleva Argentina koondise kahest tähtsast valikmängust. Cityle on tegu teise väga halva uudisega ühe ööpäeva jooksul, sest alles äsja selgus, et äärekaitsja Benjamin Mendy ei pruugi põlvesideme vigastuse tõttu sel hooajal enam platsile naastagi.

Agüero on pidanud City särgis kõikides sarjades 261 mängu ja löönud 176 väravat. Liigamängudes on tema saldo veel võimsam: 187 mängu ja 128 väravat. Kõigil kuuel senisel hooajal on ta kroonitud ka City hooaja suurimaks väravakütiks.