Jalgpalli otsepilt: liider Flora külastab ellujäämisheitlust pidavat Tulevikku

Mängu eel:

Flora edu liigatabelis on Levadia ees kuus punkti, mis tähendab, et viimase vooru omavahelise kohtumise eel on florakatel veel ühe mängu jagu eksimisruumi. Pärast 0:4 allajäämist Nõmme Kaljule naasti kahes viimases voorus võitude teele, kui tulemusega 2:1 alistati võõrsil nii Paide kui ka Sillamäe.

Tulevikul pole enam kaotada midagi, sest viimatine 2:4 allajäämine Paidele jätab nad päästvast kaheksandast kohast nelja punkti kaugusele. Hooaja lõpul ees ootavatest üleminekumängudest pääsemiseks tuleb Tulevikul teha hooajal võimas lõpp, ent suuri on kodus tänavu suudetud salvata juba kaks korda, kui võideti Levadiat ja viigistati Infonetiga.

Augustis oldi väga lähedal ka Flora peanaha võtmisele, kui Lillekülas mindi 2:0 juhtima, ent kapten Brent Lepistu päästis florakatele 90. minutil võidu. Hooaja avamängus oli Flora Tulevikust parem 2:0 ja seejärel koguni 7:0.