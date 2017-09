Video: Grosjean tegi Malaisias ohtlikul põhjusel ränga avarii, soomlased pääsesid napilt

Metallist kaas tõmbas Grosjeani Haasi tagarehvi sõna otseses mõttes ribadeks ja prantslase vormel paiskus üle kruusase turvaala rehvivalli. «Mis kurat see veel oli?!» kõlas prantslase üllatunud küsimus tiimile, kui auto oli seisma jäänud. Mees viidi vastavalt turvaprotokollile küll arstide autoga meditsiinikeskusesse kontrolli, ent temaga ei juhtunud midagi.

Õnneks pääses Grosjean seekord vigastusteta, kuid kõik võinuks minna palju hullemini - meenutagem näiteks Felipe Massa ränka avariid 2009. aastal Ungaris, kui brasiillase kiivrit tabas suurel kiirusel eessõitva auto küljest minema lennanud vedru. Teadvuse kaotanud ja seina sõitnud Massa veetis kogu hooaja vigastusest taastudes kogu hooaja teise poole ja naasis rajale alles järgmisel aastal.

Nüüd põhjustas kaevukaane lahtituleku tahtmatult Valtteri Bottas, sõites sellest üle. Lahti tõmmatud kaant tabas ka Bottase järel liikunud Kimi Räikkönen, kuid tema Ferrarit metallkolakas ei vigastanud. Grosjeani käsi käis kehvemini, ent õnnekombel viis ka kohe Grosjeani järel sõitnud Massa trajektoor tema Williamsi äärekivide vahel turritavast kaanest ülinapilt mööda. Kaane koristas ohtlikust kohast rajatöötaja.

RED FLAG: Session halted temporarily after GRO hits the wall at Turn 13



He's out of the car and signals he is ok #MalaysiaGP #FP2 pic.twitter.com/ZwwHLzqCN8