Kuuba poksitäht põrus dopingukontrollis, tiitlimatš jääb ära

Ortiz pidanuks 4. novembril kohtuma WBC raskekaalu tiitlimatšis Deontay Wilderiga, kuid andis vabatahtlikult enne seda proovi, kust leiti lubamatuid aineid. ESPNi teatel on selge, et tiitlimatš jääb seetõttu ära. Sky Sports kirjutab, et Ortiz on ka varem positiivse proovi andnud, kui alistas 2014. aastal Lateef Kayode.

Wilder jääb aga juba teist korda järjest samal põhjusel tiitlimatšist ilma, sest mullu mais pidanuks ta ringis vastamisi minema Aleksandr Povetkiniga. Ka venelane andis positiivse proovi, tema organismist leiti kurikuulsa meldooniumi tarvitamise jälgi.

Ortiz oli WBC pingereas paremuselt teine raskekaallane ning Anthony Joshua kohustuslik väljakutsuja WBA tiitlimatšile. Joshua kaitses 28. oktoobril Kubrat Pulevi vastu edukalt talle kuuluvaid IBFi ja WBA tiitlivöid ning plaanis veebruaris või märtsis pidada Ortiziga kohtumisi, kus läinuks mängu kõik kolm tiitlit.

Wilderi kõrval on raskekaallaste seas praegu tipus veel Bermane Stiverne, kes kohtub 4. novembril Dominic Breazele'iga. Wilderi ja Ortizi matši ärajäämise tõttu võidakse just see kohtumine nihutada nüüd õhtu peamatšiks. Üks Wilderi võimalik vastane on ka pingereas kolmandal kohal olev Dillian Whyte.