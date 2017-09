MM-sarjas kihutav Soomer uue etapi eel: Magny-Cours on väga äge rada

Prantsusmaal on stardis ka eestlane Hannes Soomer, kes sarja üldarvestuses hoiab 24 punktiga 16. kohta. European Supersport arvestuses on eestlane liidrikohal.

«Väga äge rada. Alati on väga meeldinud siin sõita, aga see ei tähenda, et uue mootorrattaga kuidagi lihtsam oleks. Esimest trenni tuleb võimalikult efektiivselt ära kasutada ja siis saab juba edasi liikuda. Igal juhul väga ootan seda nädalavahetust,» sõnas Soomer enne eesootavat võistlust.

Reedel sõidetakse Magny-Coursi ringrajal vabatrennid ning laupäeval kvalifikatsioon. Pühapäevane võistlussõit algab Eesti aja järgi 12.30.

Pikka intervjuud Hannes Soomeriga loe Postimehe homsest paberlehest ja veebist!