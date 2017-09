Piltuudis: Cristiano Ronaldo tõi koju uue hirmkiire eluka

1500-hobujõuline Chiron kiirendab nullist sajani 2,6 sekundiga ja selle tippkiirus on 420 km/h. Sestap on põhjendatud ka Ronaldo lühikommentaar uuele ostule: «Majas on uus elukas.»

Chiron maksab tavainimese jaoks röögatud 2,1 miljonit eurot, ent portugallase sissetulekute juures pole tegu üle mõistuse suure rahaga.