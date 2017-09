Kas USA mäesuusakaunitari suur unistus täitubki?

Rahsuvaline suusaliit (FIS) ütles kolmapäeval, et kaalub ettepanekut lubada Vonn tuleval hooajal meestega kiirlaskumises võistlema. Otsust tehakse 5. oktoobril Zürichis peetaval kohtumisel.

Vonn treenib regulaarselt kiirlaskumisradadel erinevate meeste rahvuskoondistega. Treeningutel võetakse ka aega ning mitteametlike tulemsute põhjal on ta korduvalt edestanud mõnda oma meeskolleegi. Tõsi, maailmakarikaetapp on juba midagi muud kui treening. Ilma MK-etapil võistlemata on võimatu öelda, kas Vonn ka võistlustingimustes meestest kiirem.

Ka Vonn ise ei tea, kui hästi ta meeste konkurentsis hakkama saaks. Aga selles peitubki tema suure soovi võlu. «Sellepärast ma tahangi proovida. Ka meessuusatajad nõustuvad minuga ning ütlevad, et see tooks alale palju tähelepanu. Seega, miks mitte proovida?» rääkis 32-aastane Vonn märtsis antud intervjuus.

USA suusaliit kavatseb Vonni üles anda meeste kiirlaskumise MK-etapile Lake Louise’is, mis toimub 2018. aastal. Nimelt on tegu Vonni jaoks erakordselt eduka võistluspaigaga, kus ta on väljunud võitjana 18 võistluselt. USA suusaliit ei palu FISil reeglites midagi muuta, vaid pigem soovitakse ühekordset võimalust. Varasemalt on aga FISi ametnikud meeste ja naiste segavõistlustele selgelt vastu olnud.

Vonn on öelnud, et 2018-19 hooaeg jääb tema jaoks tõenäoliselt viimaseks.